¡Picarona!: mirá lo que le dijo la China Suárez a Fantino sobre los hombres que le gustan

En la entrevista que mantuvo Alejandro Fantino y la China Suárez, el conductor trató de que la actriz le revelara alguna frase picante sobre el tipo de hombres que le atraen. Pero lejos de eso, la modelo se mostró muy natural con las respuestas y hasta esquivó la gran duda del periodista.

En ese sentido, Fantino le preguntó: “¿Qué te gusta en un tipo? ¿Te gusta que tengan una cierta intelectualidad? ¿Le das importancia a lo físico?”. Pero ella primero negó que le interesara el aspecto físico y luego recordó una anécdota con una amiga.

“No, de hecho mis novios fueron súper diferentes. Viste que hay gente que tiene como un patrón: yo tengo una amiga que me dice ‘me gustan altos y rubios’, y yo le digo ‘bueno boluda, entonces te lo querés mandar a hacer y eso no existe’. En mi caso tiene que ver con la personalidad, en general me gustan los introvertidos. No me gustan los hombres que hablan tanto por ejemplo, y el que es el centro de atención en una reunión no me gusta”, comentó y siguió: "Me llama más la atención el que está apartado, calladito y me genera curiosidad el por qué no habla".

Fiel a su estilo, Fantino quiso generar empatía y dijo: “Qué difícil debe ser conocerte, los flacos se deben quedar... algunos amigos míos me dijeron: ‘Me muero’, porque sos muy linda y algunos como que te tienen terror”. Pero la China reflexionó: “Eso es porque tienen una imagen construida de mí que no soy, no soy la femme fatale; después me conocen y soy un pibe más; cuando me ven con mis hijos, con mis amigos, se dan cuenta que no soy la de Instagram”.

(Fuente: Ratingcero)