Terminó Bake Off: ¿Quién es el nuevo mejor pastelero de Argentina?

La final de Bake Off Argentina 2021 (Telefe) se disputó en la noche de este lunes entre Carlos -un docente de primaria que es oriundo de Tierra del Fuego- y Facundo -un joven de de 25 años, estudiante de Ingeniería Industrial y, además, campeón provincial de natación-.

40 programas después del comienzo, llegó el último desafío creativo, el que definió todo. “Es una oportunidad para demostrarnos quiénes son realmente. Para hoy van a tener que preparar una torta de tres pisos que represente su pasado, su presente y su futuro”, anunció Paula Chaves.

“En su interior deberá tener al menos tres masas distintas, tres rellenos elaborados y una decoración perfecta y diferente en cada uno de los niveles”, agregó la conductora del ciclo a la hora de describir el desafío definitivo. “Hoy ambos tienen una misión: las dos tortas tienen que ser memorables. Tienen que transmitir todo eso que sienten en esta final, en esa torta. Y hacernos dificil olvidarla”, les pidió Damián Betular. “Esta prueba es la oportunidad de demostrarnos todo lo que aprendieron: ustedes soñaron con esto. Este es el momento de convertir ese sueño en la mejor torta posible”, le dijo Dolli Irigoyen “Ya les dimos miles de consejos, hoy los consejos sobran. Hoy tienen que brillar. Esta torta es el broche de oro de Bake Off”, cerró Pamela Villar.

Así las cosas, Paula les recordó que el premio para el ganador era de un millón y medio de pesos como premio más un kit de cocina. Y que tenían tres horas y media para cumplir con el desafío.

La torta “tres tiempos” de Facundo consistía en una base hecha con bizcochos de chocolate, relleno con ganache de chocolate semiamargo y una mermelada de frutillas y albahacas. En la decoración, olas y tablas de surf, que representan su pasión por el agua. El presente, un bizcocho de limón y cardamomo relleno con curd de pomelo y ganache de chocolate semiamargo. La decoración para este nivel fue con elementos vinculados a la carrera que estudia, ingeniería industrial. En el tercer piso, el futuro, representó su deseo de pastelero profesional: con forma de sombrero de pastelero, constaba de un bizcocho de nuez y relleno con una crema moka.

En tanto, la torta de Carlos fue planteada como un árbol en crecimiento. El “pasado” era la base del árbol y la hizo con un bizcochuelo de chocolate relleno con ganache de chocolate y ñire con ganache de frutos rojos. Para el “presente”, cocinó un bizcocho de limón, una ganache de frutillas y merengue horneado, decorada con un buttercream de varios colores imitando el atardecer. En el “futuro” planteó con bizcocho financiere y hojaldre rellena de dulce de leche y crema pastelera de ñire y una decoración de un libro abierto en blanco.

A la hora de la devolución, el primero en pasar fue Carlos. “Vos entraste acá sin saber lo que era una ganache y está impecable”, le dijo Betular sobre la torta del “pasado”. Sobre el “presente”, le dijo que estaba “simple, pero muy rico”. En cuanto al “futuro”, le dijo que era “la mejor torta de las tres: el hojaldre está sublime”. “Lográs algo muy difícil de describir entre el chocolate, la ganache está muy aterciopelada, sabores de infancia con el dulce de leche y el bizcocho... El hojaldre es la gloria. La decoración, si bien me hubiera encantado ver eso que contabas, la resolviste muy bien”, lo calificó Villar. “Lograste maravillarme con todo este trabajo. Está riquísima y te felicito”, cerró Dolli.Luego pasó Facundo. “Me gusta el trabajo que hiciste con las tablas, las arandelas. En cuanto a los sabores, son muy ricos y distintos los bizcochos”, le dijo Pamela.

“Las tres tortas son muy diferentes y no sabes con cual quedarte. La de cardamomo es notable, realmente. Hay toda una armonía fantástica”, le devolvió Dolli. Y cerró Betular: “Los interiores están muy bien, no fallan ninguna de las tres. A mí la decoración de abajo me hubiera gustado un poco más. En general, me gustó un montón. Estoy conmovido por las tortas”.Antes de la definición, recibieron la visita de todos los participantes de esta edición y, además, los familiares de los finalistas. Finalmente, el jurado se inclinó por la torta “tres tiempos” de Carlos. “Impensado... Jamás me hubiese imaginado que ganaría Bake Off. Esto supera todo, el gran premio es lo que nos llevamos adentro, que uno lo utiliza para seguir creciendo”, cerró exultante el campeón, considerado desde ahora el “mejor pastelero amateur del país”.