Embarazada enojada: Mica Viciconte no pudo ocultar su bronca con Denis Dumas en MasterChef Celebrity

Mucho antes del estreno de MasterChef Celebrity comenzaron los roces entre las flamantes participantes Denise Dumas y Mica Viciconte.

En una entrevista directa con Ciudad Magazine, la actual pareja de Fabián Cubero contó por qué se lleva mal con la conductora, y Nicole Neumann, la ex del “poroto” tiene mucho que ver ahí.

“Con ella arrancamos con el pie izquierdo. Yo tuve una mala experiencia con ella fuera de MasterChef”, aseguró Mica, luego de que estallara el escándalo en donde la ex conductora de Hay que ver hablara de supuestos maltratos que ella tenía con las hijas de Fabián Cubero y Nicole.Sin muchas pruebas, el conflicto no pasó de un mero pero doloroso comentario que mica no olvidó.

“Ella me acusó de varias cosas, por medio de alguien que le habrá pasado una información que no era cierta. Me hubiese gustado que me pida disculpas públicamente, como corresponde. Acusar e injuriar a alguien no es la manera de hacer mierda a una persona, sin ningún motivo y sin ninguna prueba concreta por defender a otra persona”

Esto fue lo que picantemente señaló Mica, molesta sobre el fuerte conflicto que tiene con su compañera de reality actualmente y que aún no ha podido resolver.

Si bien Denis nunca se retractó de sus comentarios y confió en su fuente, tampoco ha brindado declaraciones al respecto tras el inminente lanzamiento de MasterChef al aire, y las caras de Mica lo dijeron todo.