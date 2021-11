Al hermano de "la Nannis" lo arrestaron por una tremenda discusión: mirá con quién

Este domingo en "El Show de los escandalones" mostraron imágenes del hermano de Mariana Nannis, Gonzalo, esposado en el suelo de la puerta del edificio en el que vive. Desde el programa de Lussich, lo buscaron y él dio su versión de los hechos, que se basa en un conflicto familiar: "Es un tema con la hija de mi mujer, que tiene 14 años", dijo el tío de Charlotte y Axel.

En ese sentido, Gonzalo dijo que: "estuvo viviendo con la abuela, pero hace cuatro meses se murió y entonces se fue con la hermana de mi mujer: duró 10 días. Falta de respeto, problemas de conducta... Terminó yéndose a la casa de una amiga. Estuvo tres meses. No querían saber nada, se la sacaron de encima", añadió.

Luego aclaró: "Como es la hija de mi mujer, dije "que venga acá". Gonzalo vive con su pareja hace 8 años, durante todo ese tiempo, la hija de esta mujer convivió con su abuela hasta que murió hace unos meses atrás.

"Dije bajo mis reglas. Hablé con el juzgado", indicó. Pero luego explicó que hubo "falta de respeto., puteadas, acostarse a cualquier hora, estar hasta las 6 de la mañana en internet, subir fotos inapropiadas a Instagram que ya las tiene el juzgado... Una locura", señaló.

"La madre trata de no hacer demasiados poblemos pero la reglas las pongo yo... El viernes a la noche corté internet y empezaron las discusiones. Hace dos meses empezaron los problemas y llega un punto que reaccionas. Hubo discusión, puteadas. No aguantas. Los gritos se escuchan... La nena llamó a la policía, dijo cosas", contó. Ahí fue cuando Gonzalo bajó a la calle a tomar aire, porque "no aguantaba más la situación" y llegó un patrullero y lo esposó de inmediato.

"Me tuvieron una hora y media esposado, tirado en la calle, muerto de frío", remarcó. "La asistente social dijo que es la cuarta casa que tiene problemas... Tiene problemas con una casa más y se va a un reformatorio. Yo lo lamento mucho", amenazó.

(Fuente: Primicias Ya)