"Me dijo que lo toque": la tremenda experiencia que Virginia Gallardo vivió con Juan Darthés

Virginia Gallardo fue invitada a Intrusos, y allí relató la mala experiencia que tuvo con el actor Juan Darthés cuando ambos formaron parte del "Cantando por un sueño". Si bien se lo tomó con humor, quienes rodean a la modelo se dieron cuenta que el episodio fue grave, sobre todo teniendo en cuenta que el actor después terminó con acusaciones por abuso.

Virginia había empezado hace poco en los medios. Y fue allí cuando aceptó formar parte de ese reallity, aunque ella era más bailarina y poco sabía de canto. Pero Darthés le sugirió que durante una puesta de una canción ella lo manosee todo, y ella finalmente no lo hizo.

Según contó Gallardo en vivo, "lo que más me jodió es que cuando terminó la presentación él dijo: ´¡Hay qué caliente está Virginia!´. Encima que él me dijo que lo toque después dijo eso". Además no quedó ahí: "Yo terminé llorando porque el jurado fue muy cruel conmigo, a él también lo mataron porque solo destacaban sus dotes como galán y como actor, y el tipo se fue sin darse cuenta que yo estaba mal".

En el piso de Intrusos remarcaron que esa actitud de él habla a las claras de un manejo como persona dentro de un ámbito laboral siendo que después fue acusado por Calu Rivero, primero, y Anita Coacci después. Más tarde llegó la denuncia por abuso y violación por parte de Thelma Fardin que tendrá un juicio en Brasil a partir del próximo 30 de noviembre.

(Fuente: Primicias Ya)