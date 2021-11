Y un día Chano volvió a los escenarios: mirá lo que les prometió a sus fans

Tras haber sido baleado en un violento episodio y luego ingresado a una clínica de recuperación, Chano Moreno Charpentier regresó a los escenarios. En ese sentido, el cantante brindó anoche la primera de tres fechas que tienen entradas agotadas en el Luna Park.

Las primeras palabras con las que el músico agradeció la bienvenida fueron: “¡Gracias! ¡Hermoso! ¡Qué linda noche, Buenos Aires! ¡Qué lindo de vuelta estar todos acá! Yo no lo puedo creer. Esta vida es loca y hermosa”. Y fue en ese momento cuando Chano les hizo una promesa a sus fanáticos, casi unas cuatro mil personas presentes en un estadio en el que esperaban con ansias el reencuentro con su ídolo.

“Les quiero pedir perdón por preocuparlos, a mi familia, a todo el mundo... Les prometo que voy a cambiar. Esta vez sí. En serio, amigos. Los que escribimos somos lamentablemente autobiográficos... Yo no sé si lo mejor está por venir, pero me conviene pensarlo así. Cuando nos ponemos autocompasivos y en víctimas, creemos que tenemos derecho de vivir mal y a pasarla como el or**”, reflexionó.

“¡Que hermoso esto, no me merezco tanto!”, dijo la voz líder después del estallido provocado en el estadio por “Ella”, uno de los más grandes hits de Tan Biónica. “Estas canciones realmente cobran sentido cuando llegan a su boca y me dejan escucharlos cantarlas así".

(Fuente: Ratingcero)