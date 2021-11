Una cosa de locos: mirá cuánto cobró Wanda Nara por la entrevista con Susana

Tras la entrevista entre Wanda Nara y Susana Giménez se conoció la suma de dinero que la empresaria exigió para llevar a cabo la transmisión por Telefe.

Durante la entrevista tocaron temas desde la habitualidad de la vida de Nara, hasta la infidelidad de su marido, Mauro Icardi, y los problemas de pareja.

“Para mí un mensaje es gravísimo, eso no me cambia. Después si pasó o no pasó lo que podría haber pasado, eso queda en cada uno. Yo confío en Mauro ciegamente. Si no fuera así, no podría seguir con él”, comentó Wanda durante el tema tan controversial, a lo que agregó: “Creo en el perdón. Lo importante es el amor, tuvimos la oportunidad de volver a elegirnos”.

Dicha entrevista, por algo fue la más esperada del año, ya que en las métricas, no dejó competencia a la vista. Con un promedio de unos 14,26 puntos de rating, Telefe se ubicó primero durante la franja de las 21:00 hasta las 22:00.

Por debajo lo siguió El Trece con Los 8 Escalones del Millón, que no supo superar los 8 puntos de rating durante la competencia con Susana.

La empresaria detrás del futbolista, parecía saber de su potencial de audiencia en la televisión argentina, es por esto, que según los datos filtrados por la revista Caras, Wanda Nara exigió 50 mil dólares por un ida y vuelta con la conductora de Telefe, suma que Viacom CBS no dudo en pagar.