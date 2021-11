"Me...": tras el fuerte repudio, reconocida modelo rompió el silencio por manejar con un menor al volante

Sofía Jujuy Jiménez salió a responder luego de las críticas que recibió por haber manejado con un niño, cuyo video fue compartido, y explicó cómo ocurrió la situación. En ese sentido, la modelo aseguró que "se equivocó" y que en el lugar del episodio "no había ningún tipo de peligro".

Todo comenzó cuando un seguidor le preguntó en su cuenta de Instagram por esa polémica: "En los medios hablan de que le diste el volante a un nene… posta?”. Y la modelo explicó que "no sé qué dirán en los medios pero es verdad que subí una historia días atrás con un nene manejando arriba mío”. E incluso agregó que: "Íbamos a 10. De todas formas, no estoy diciendo que esté bien, me equivoqué”. Este es el video de la polémica:

“Nada justifica pero debo aclarar para que también entiendan el contexto porque si no se quedan con una sola imagen”.

También explicó que "yo lo venía agarrando de todos lados, manejaba abajo yo de hecho pero parecía que era él. Obviamente con autorización del papá y en un campo donde no había nada, ningún tipo de peligro porque el control lo estaba teniendo yo”.

Finalmente reflexionó que "repito: no se justifica por eso lo borré para que nadie vaya a hacer lo mismo aunque somos todos adultos y cada uno sabe lo que hace”. Aunque Sofía lo borró, el material fue levantado por medios nacionales y aún sigue estando en internet.

(Fuente: Exitoína)