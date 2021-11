Escalofriante: apareció un fantasma en la mansión uruguaya de Susana Giménez

Susana Giménez está está en boca de toda la farándula uruguaya y argentina porque en las últimas horas se dio a conocer una foto de ella en su mansión de Punta del Este y junto a la diva aparece una escalofriante figura. La imagen no tardó en viralizarse en las redes sociales y los usuarios sacaron sus teorías paranormales.

Si bien la fotografía no es nueva, salió a la luz en las últimas horas en los medios de Uruguay, y el auto de la imagen contó que la tomó durante una guardia en la estando La Mary en el año 2006.

"No quiero hablar mucho del tema, porque no tengo explicación, solo decirte que estábamos haciendo una guardia a Susana, ella estaba en pareja con Jorge Rama, y ese 21 de marzo del 2006, hice 7 ráfagas, de 7 fotos, mientras andaba en el tractor. Fueron unos segundos que tuve ángulo entre los matorrales, y cuando hice el chequeo de todas las tomas, en una foto se veía esta extraña imagen, solo en una. Me pareció raro y pensé que era el reflejo del sol, pero cuando en la editorial le hicieron las pruebas de contraste, hasta el jefe del laboratorio se sorprendió por lo que había en la foto. Esa toma fue a las 14:15, siempre me intrigó que sería esa imagen", comentó el experimentado fotógrafo uruguayo, Marcelo "Chivito" Rodríguez.

Analizando detenidamente la foto, se puede interpretar a una figura masculina mirando a cámara con una actitud de alerta o vigilancia.

Según publicó el portal local Pantallazo, un reconocido chamán de Punta del Este analizó la imagen y dijo que la imagen no era casualidad y que sería una entidad que protege a la diva.

"Sabemos que Susana cree mucho en las energías, y esa foto contiene la representación del protector, como si fuera un holograma. Seguro que Susana tuvo otras señales avisándole sobre esa relación peligrosa y oscura", comentó el chaman teniendo en cuenta que Susana Giménez por ese entonces se encontraba en pareja con el empresario Jorge Rama la cual terminó en escándalo.

Vale recordar que Susana Giménez el año pasado organizó una reunión en su casa "La Tertulia" con la presencia de un Chamán, quien realizó algunos rituales para que canalice las energías. En ese lugar donde Susana eligió construir La Tertulia, existían rumores de la presencia de un antiguo cementerio indígena.

Estudios antropológicos, indicaron que nuestros en la zona donde está emplazada la estancia era habitado por aborígenes que construyeron miles de montículos para sus rituales que es conocido en la actualidad como "Cerritos de Indios".

El ritual en La Tertulia, tuvo como objetivo ordenar el caudal energético, dejando atrás los problemas que la diva tuvo que atravesar durante la construcción de la mansión.