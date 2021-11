¡Qué momento!: el llanto desconsolado de Sabrina Rojas en la despedida de Luciano Castro

Luciano Castro dijo basta y esta fue su última función en “Desnudos” la obra que protagonizaba con su actual ex esposa, Sabrina Rojas y un elenco inmejorable. El actor estaba a gusto en un elenco rodeado de amigos y las funciones eran todo un éxito, pero decidió dar un paso al costado y su lugar será ocupado por Esteban Lamothe, actual protagonista de la serie tan polémica de eltrece, La 1-5/18.

Según comentó Pampito en el programa que conduce Carmen Barbieri, él no querría trabajar más con ella, a pesar de tener una excelente relación con la madre de dos de sus hijos.

En el momento de la despedida, sin embargo, las lágrimas no tardaron en llegar para la actriz y lo abrazó profundamente para consolar al actor que se despedida, sin importar el que dirán.

“Somos dos personas separadas que no nos debemos nada, que tenemos las cosas en claro. Y por eso yo también me puedo permitir vivir mi presente con esta liviandad, porque no tengo nada ni a nadie a quien rendirle cuentas porque nadie me las pide, y así tiene que ser. Hoy la separación es definitiva, pero seguimos siendo familia, siempre”.