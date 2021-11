Se aproxima el Lollapalooza Argentina 2022: cuánto salen las entradas y dónde comprarlas

Sin dudas muchos esperaban el regreso del Lollapalooza Argentina, y está todo preparado. La cita es el 18, 19 y 20 de marzo del próximo año en el Hipódromo de San Isidro y en ese sentido ya salieron a la venta los primeros tickets para el show.

Hay 30 artistas internacionales que estarán al frente del lineup del megafestival: Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus, Doja Cat, Machine Gun Kelly, el rapero neoyorquino A$AP Rocky, C. Tangana y el DJ holandés Martin Garrix.

Algunos de los cantantes argentinos que van a sumarse son Nicki Nicole, L-Gante, Duki, Bizarrap, WOS, Natalie Pérez, Babasónicos, El Mató un Policía Motorizado, Louta, L-Gante, Emmanuel Horvilleur, Las Ligas Menoress, Lito Nebbia y Rosario Ortega, entre otros.

En cuanto a la venta de tickets, ya salió la Preventa 1 por un costo de $7500 más el costo del servicio de la plataforma All Access. A diferencia de los años anteriores, los tickets disponibles son por día, no abonos de las tres fechas, y no habrá puntos de venta físicos.

Respecto a las personas que decidieron quedarse con el ticket que compraron para la edición del 2020, la cual fue suspendida por la pandemia del coronavirus, y conservaron el podrán ingresar con esa misma pulsera el día que le corresponde, Día 1, 2 y/o 3. Los que todavía no tienen la pulsera, a partir del 1 de febrero comenzará el proceso de canje.

(Fuente: Diario show)