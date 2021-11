Duró poco: quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity

La primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity fue este lunes y dejó a un participante fuera de la pelea por el gran premio. El desafío consistía en preparar una milanesa, una guarnición y un aderezo en base a ketchup. Antes de dar comienzo al juego, fue invitada "la reina de las milanesas", Analia Franchín, subcampeona de la primera edición del reality más conocida de la cocina argentina.

Cuando el jurado deliberó, encontró las dos peores milanesas quedaron entre José Luis Gioia y María del Cerro. El actor presentó una milanesa de ternera con ensalada de zanahoria, huevo y mayonesa casera. "Si todo el mundo hace la milanesa de nalga finita, por alguna razón debe ser. Y es porque la milanesa de nalga gruesa es muy complicada de comer. El error acá es esa milanesa gruesa. Ahí hay un error grueso", apuntó Martitegui.

Por su parte el chef Donato le dijo: "Le pusiste mucha energía en esa ensalada y poca en hacer una milanesa".

Luego de tomar la decisión más difícil, el jurado optó eliminar a Gioia, quien aceptó la noticia con mucha calma y le repitió al jurado su agradecimiento infinito por la oportunidad de participar y de jugar con nuevos compañeros.

"Gracias a ustedes por todo lo que me han dado, la producción es increíble... Los compañeros, ni hablemos. Gracias, un honor que me hayan convocado y que me hayan cuidado", expresó José Luis al despedirse del certamen.

Y con él se fue el participante que hizo el mejor papillot de las tres temporadas....