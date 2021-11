La Chabona reapareció con tremendas confesiones: "Me drogaba cuando estaba embarazada"

María Palacios, más conocida como "La Chabona" dio una entrevista para el programa "Seres Libres" que se emite por Crónica HD. Allí charló con Gastón Pauls acerca del tormentoso pasado y su adicción a las drogas, lo duro que atravesó con la muerte del primer hijo y la rehabilitación con el nacimiento del segundo.

La influencer, conocida en todo el país y polémica por escándalos que tuvo con algunos youtubers, dio detalles tremendos. "Vamos a hablar a cara de perro", comenzó diciendo, advirtiendo que iba a ser brutalmente honesta en la entrevista. "Siempre me drogué. Ahora tengo mi guachín y me rescato una banda. Pero siempre me drogué, anduve en la calle, me prostituía para rescatar plata para mi casa, para que no falte nada", expresó.

Luego recordó que comenzó a drogarse y tomar alcohol en el colegio, cuando tenia 12 años. "Primero fue porro. Lo probé y me gustó, porque me sentía sola. Me aferré a las drogas. El escabio también. Me gustaba el mambo, me llevaba a la adrenalina, también consumía pastillas, las rivo, todo eso. No tengo vergüenza de decirlo. Me llevaba al extremo de bardear, hace quilombo", indicó.

Y respondió a la pregunta de Gastón sobre el momento en el que sintió que no podía manejar su vida comentando: "Quedé embarazada a los 20 años, mi primer guachín que tengo en el cielo. Ojalá que nunca les pase porque lo peor que te puede pasar es perder un hijo. Y me aferré a las drogas, me cortaba, me quise matar, no importaba mi familia. Estaba en consumo mal, todo los días. Ni cabida, no me importaba el techo, yo quería a mi hijo. Le hacía la guerra a mi familia, andaba de cachivache para todos lados, siendo mujer".

"Pastillas, gilada todos los días. Es andar todo el día re mambeada, re fisura. No comía, estaba re flaquita, Hasta la ropa tiraba a la balanza con tal de comprar gilada", indicó sobre cómo eran sus días en su peor momento.

"Todo vendía, no vendí mi casa porque bueno, me hablaban. Sino iba a terminar en la perdición. Me prostituía y rescataba mis cosas, no me gustaba que me falte nada. No tengo vergüenza de decir que me prostituía, o salía con vagos por plata. Son cosas de la vida, la vida te golpea y te ayuda a salir adelante", reflexionó.

Por fortuna pudo salir de ese infierno y La Chabona lo relató con detalles: "Me rescaté cuando nació mi hijo, junior, el que tengo ahora, mi bebé de siete meses. Yo no pasaba cabida al embarazo, yo no quería saber nada tener otro. Pero estaba embarazada y también me vivía drogando, fumaba porro, todo, y mi bebe re bien, es un bebé hermoso, re sanito, que todos las que saben que lo tengo".

"Cuando nace el guachín, ahí me di cuenta lo que es ser mamá. Es lo más lindo del mundo, porque la vagancia va y viene, a tu hijo lo tenés para toda la vida", finalizó.

(Fuente: Diario Show)