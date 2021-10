Eduardo Feimann, papá a los 62 años: así mostró la primera foto de su hijita

Eduardo Feimann está en uno de los mejores momentos de su vida tras el nacimiento de Esmeralda, su primera hija junto a su pareja Lucía Auat. Con 62 años, el periodista aprovechó su momento frente a las cámaras para hablar del gran momento del nacimiento y mostrar por primera vez una postal de la bella Esmeralda.

El conductor y polémico periodista siempre conservó su vida privada lejos de la farándula y las cámaras. Así durante años Eduardo ha generado todo un misterio en torno a lo que le sucedía en su hogar, pero esta vez, abrió un poco la ventana y dejó ver una imagen que le cambió la vida.

"Yo no hablo de mi vida privada, yo preservo mi familia por encima de cualquier tipo de situación. Mi familia está llena de amor, llegó Esmeralda. Solamente voy a mostrar una foto. Esa es la manito de Esmeralda apenas había nacido".

“¿Estás contento?”, le preguntó su compañero Jonatan Viale al verlo notablemente conmovido. “Y si, que te voy a decir. Estoy ancho de felicidad. No me interesa hablar de mi vida privada, pero la llegada de un hijo es una bendición de la vida”, respondió Eduardo.

Para culminar, agregó: “Es la máxima felicidad que pude alcanzar en mi vida. No conozco otra cosa que me haya hecho tan feliz como esto”. Como dato no menor, con respecto a su mujer e hija, no hizo un gran relato, sólo se ocupó de indicar que su pareja, está muy bien de salud y que la niña pesó 3,185 kg. Una belleza.