¡Ahh bueeee!: cómo Fernando Gago le reveló a Gisela Dulko que la engañaba con su mejor amiga

Mientras los días pasan, aparecen más detalles sobre la escandalosa infidelidad de Fernando Gago a Gisela Dulko. Es que el ex futbolista engañó a su mujer con Verónica Laffitte, una amiga en común a la que conocieron por el colegio de sus hijos. Y tras el escándalo, Gago se fue a vivir con ella.

Ahora, Yanina Latorre dio más detalles de la separación y reveló cómo fue el momento en que el ex futbolista le contó a la madre de sus hijos que la engañaba con una compañera. "Gisela asume los cuernos, la separación, todo pero dice que no los encontró en la cama. Ella era muy amiga de esta chica que le decía 'es un nabo tu marido, separate'. Y él le decía que no quería que sea amiga de ella", contó Latorre.

En ese entonces Gago vivía en Mar del Plata, ya que era el entrenador de Aldosivi hasta la semana pasada que renunció, y Gisela quería ir a vivir con él. No obstante, él decía que "bajo ningún punto de vista" eso iba a pasar.

"Ella empezó a atar cabos por cositas y a desconfiar. Se sienta un día en la cena y le dice '¿vos estás encamándote con esta?'. Él le dijo 'sí, estoy enamorado'", ventiló más "la Angelita". Finalmente, remató: "Gago le alquiló la casa a otra mamá del colegio y se fue a vivir con Vero a esta casa divina a los tres días que Gisela lo encaró y le preguntó".

