Índigo, el bebé de Camilo y Evaluna, ya tiene su propio libro: mirá quién se lo escribió

Desde que Camilo y Evaluna anunciaron con un emocionante videoclip que serán papás de índigo, la familia Montaner no para de expresar su felicidad por la llegada del o de la pequeña a la familia.

Esta vez, fue Marlene Rodríguez, la mamá de Evaluna, quién decidió mimar a su nieto con un emotivo cuento infantil.

"Les quiero contar sobre este nuevo libro y es que Dios es fantástico y yo me sorprendí cada día más... ¿Pueden creer que yo lo escribí en marzo y ni soñábamos con Índigo? Quería hacerlo porque con mis hijos tuve algunos que rellené pero me hicieron falta como lugarcitos para los tesoritos, pero el plan de Dios era como siempre más allá y quería que narrara más o menos cómo es el proceso para que un bebé llegue a la panza de su mami. Ya el libro iba a salir, ¿quién llegó? Sí, INDIGO. Y tenemos el tiempo perfecto para escribir paso a paso esta maravilla que estamos viviendo", escribió emocionada en sus redes.

Cabe recordar que Camilo y Evaluna ya decidieron que Índigo será el nombre del bebé, y su origen se remite a Grecia, ya que significa persona de la India. Pero si no quieren saber el sexo, ¿Qué pasará con el nombre?

Más allá que en primera instancia suena a varón, esta denominación se utiliza también para nenas. Entonces surge la gran incógnita y así brotó la extraña decisión de la pareja, que aseguró que no desea conocer el sexo de la criatura hasta que nazca. Es por esto que Evaluna explicó la razón por la que no quieren saber el género: "Se llama Índigo sí o sí, pero todavía no sabemos qué va a ser y no vamos a saberlo hasta que nazca".