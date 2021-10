¡Bombazo!: ¿Gisela Dulko también le fue infiel a Fernando Gago?

La novela de la escandalosa separación entre Fernando Gago y Gisela Dulko sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Tras más de diez años en pareja terminaron abruptamente a raíz de la infidelidad del futbolista con una amiga de la familia y mamá de un compañero de la escuela de sus hijos.

Mucho se habló del caso en la última semana, y ahora un nuevo dato "echa más leña al fuego" en esta separación. Según informaron en LAM, la ex tenista también le habría sido infiel a Gago. “Me llegó la información de alguien cercano a Verónica, la amante de Gago, que Gisela en un momento en el que el matrimonio estaba mal le habría sido infiel a él con un chico llamado Agustín”, relataron en el programa televisivo.

Por el momento no trascendieron más datos sobre esta versión que dieron los periodistas de espectáculos. Mientras, ambos iniciaron el trámite para el divorcio e incluso relatan las personas cercanas a la ex pareja, el ex mediocampista de Boca y Real Madrid ya estaría de novio con Verónica Laffitte, quien fue su amante.

(Fuente: El Tribuno Jujuy)