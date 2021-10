Flor de la V habló por primera vez luego de una riesgosa operación y su actual estado de salud

Luego de ser operada por fisuras en sus prótesis mamarias, la actriz y conductora argentina Flor de la V rompió el silencio y reveló la verdad sobre su salud en el momento de hoy. Cabe destacar que también dio un mensaje sobre la importancia de los controles médicos.

En estos días, la artista ya había compartido profunda reflexión sobre las prótesis mamarias, y ahora, en una entrevista desde su casa para el programa A la tarde, Flor se sinceró:

“En el momento me preocupé muchísimo, después de la operación, cuando vi el estado de las prótesis me asusté aún más, no podía creer tener eso en mi cuerpo. Ese líquido es algo que se pega en la piel de una manera espantosa”.

El cirujano de Flor de la V le aconsejó utilizar unos implantes más chicos que se ajustaban a los cambios que ella estaba buscando y que además eran más resistentes y seguros que los que tenía puestos.

Luego, Flor de la V advirtió a sus fans y seguidores de tantos años que no se trata solo de lo estético que, por supuesto, va más allá de todo dilema personal:

“A veces estamos inseguras de nuestros cuerpos y necesitamos de esa intervención para poder mejorar, pero tenemos que estar conscientes que a veces podemos pagar un alto precio por nuestra salud. Yo me opere muy chica, en una etapa de mi vida de mucha inseguridad y muy difícil, porque todas las chicas trans que no pasábamos por una intervención quirúrgica era como que no te daban el carnet, como que no eras reconocida, era casi obligatorio. Hoy, con otra autoestima, quizás no lo hubiera hecho”.