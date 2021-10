Virginia Gallardo le fue infiel a Ricardo Fort con alguien de su confianza, mirá quien

Rodrigo Díaz, quien fue pareja de Ricardo Fort previo a su muerte, habló acerca de la relación que tenía el empresario junto a Virginia Gallardo. En ese sentido reveló detalles que pocos, o casi nadie, conocían: una infidelidad por parte de la modelo.

Allí fue cuando en la entrevista que mantuvo con el periodista Juan Etchegoyen, Rodrigo dijo que Virginia "es conocida por Ricardo, vamos a ser realistas. A mi me gustaría que ella llame a los de seguridad y alguien averigüe por qué se fue ella de al lado de Ricardo".

Siguió el relato diciendo que el presunto motivo de ruptura entre la modelo y el empresario fue porque "Ricardo tenía su intensidad y ella no aguantó el ritmo. No quiero meterme porque lo escuché del entorno. Hay gente que habla y no vivió nada con Ricardo. Los seguridad tienen cosas para contar y se sepa quién es quién".

“Yo sé cosas, no te voy a decir que no. Yo escuché que Virginia Gallardo le fue infiel a Ricardo Fort con su jefe de seguridad. Lo que me llegó a mí es eso. No es nada malo igual. Lo voy a decir en potencial. Supuestamente ella tuvo una relación con el jefe de seguridad”, sentenció. Y concluyó diciendo que "no fue Dani la muerte porque yo no estaba pero no quiero decir el nombre porque es una persona que yo aprecio muchísimo. Hay gente de seguridad de Ricardo que no se mostraba públicamente”.

(Fuente: Ratingcero)