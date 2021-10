Las primeras imágenes de Wanda Nara y Mauro Icardi reconciliados

Todo es mostrar y el escándalo televisado de Wanda Nara y Mauro Icardi ya lleva una semana como tendencia en las redes sociales.

La crisis, separación, escrache a la China Suárez y, ahora, la reconciliación fueron transmitidos por la propia Wanda que se ocupó de tener a todo el país expectante.

Ahora, anunció su reconciliación con Mauro Icardi, reveló los motivos y mostró sus primeras imágenes juntos.

Y ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el.