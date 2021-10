Yanina Latorre visitó La Academia y provocó la renuncia de una participante

Yanina Latorre visitó este miércoles los estudios de La Academia, invitada por Marcelo Tinelli para hablar del escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, además de darle una devolución a los participantes.

En ese contexto, la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) protagonizó un fuerte cruce con Karina "La Princesita", que desencadenó en la renuncia de la participante.

No te va a enojar, que ya te veo enojadita. Siempre quise hacer esto”, le dijo a los jurados entre risas. “El homenaje que elegiste me parece divino, cantaste hermoso, en el aro, me encantó y después… no bailaste muy bien y ahí todo…”, atinó a decir Yanina

Karina: -Vos sabés encima de tango así que re valoro tu devolución. Yanina: -Yo no sé nada de tango. K: -Ah, ¿y cómo sabés que estuvo mal? Me querés marcar algún error. Y: -Porque no soy tonta y puedo mirar una coreografía y ver que no está bien. Miraste mucho al piso y en un momento te equivocaste y te… ¡no discutas! K: -Sí, puedo discutir. Disfrutá tu minuto de fama, Yanina. ¡Aplaudámosla, vamos! Gracias a Wanda. Gracias, Wanda. Y: -Karina, tenés un problema. No aceptás la crítica del otro, y por eso no te voy a decir lo que pienso. No estoy acá por Wanda. Soy muy amiga de Marcelo, soy de la casa, estuve siempre y no soy cartonera así que voy a puntuar a otros que tengan humor, no a vos. Te mando un besito. K: -Tu puntaje no suma así que me da lo mismo. Gracias.

Tras el episodio, se bajó de La Academia y ya no seguirá en competencia.