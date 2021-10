Mauro Icardi, un estratega: salió a la luz la frase con la que intentó conquistar a la China Suárez

La polémica a tres bandas que protagonizan Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez sigue dando que hablar en todo el país y un poco más allá.

En el último capítulo de este culebrón se conoció cuál fue la estrategia que utilizó el delantero del PSG para intentar seducir a la actriz y ex pareja de Benjamín Vicuña.

Fue el periodista Marcelo Polino quien desveló cómo habrían acontecido los hechos: "Mauro tiene una admiración desde chiquito por la China, eso de verla en la tele todo el tiempo. La frase que le dijo es que era la mujer de sus sueños. Y también le contó que en ese momento estaba en una crisis con su esposa, Wanda Nara. Pero les juro: nunca se vieron”.

En el descargo realizado por la China Suárez, sin nombrar a Icardi, dio a entender lo mismo que relató Polino: “Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no provoqué y no alenté. Tener que contar esto habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres”.

Cuando Suárez se separó de Benjamín Vicuña hace unos meses, el periodista tuvo una charla con la actriz. En su ciclo Polino Auténtico, que se emite por Radio Mitre, reveló cuáles fueron las palabras que La China le trasmitió. “Estamos en paz, no hubo terceros en discordia. Están inventando un montón de cosas. No pasó nada, seguimos siendo familia”, le dijo la actriz al periodista, con quien mantiene una amistad desde hace años.

Fuente: Ámbito