A Susana Giménez le preguntaron algo muy desubicado de su vida privada, y mirá cómo reaccionó

La Diva de los Teléfonos Susana Giménez ya ha dicho que en su vida no quiere más relaciones serias, aunque aclaró que eso no significa que no puede vivir algún encuentro espontáneo con otra persona.

Desde el América Business Forum, donde la distinguieron como Mujer Ícono de América, Susana dijo: “Yo no quiero tener un hombre más, estoy harta. He sido amada. He amado menos de lo que me amaron. Aparte, a mí me gusta la gente más joven que yo, y sufrís, ya no se puede”. Y en ese sentido agregó: “Una maldición árabe es 'Ojalá que te enamores', y es bastante cierta. O te meten los cuernos, o te engañan, o te afanan. Es la verdad. Hay que amar de a dos, pero yo ya no tengo ganas".

Allí fue cuando el presentador, Ismael Cala, le consultó si era "asexual". Pero Susana lo negó. “¡Tampoco!. No quiero una pareja estable, no quiero un tipo que duerma en mi cama. Salgo de vez en cuando, pero no cosas largas”, contestó.

