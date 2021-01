Indignada, Sofía Pachano denunció “robo” en MasterChef Celebrity

Pero con el paso de las galas, y la presión que impone la semifinal de la primera temporada, los roces comenzaron a surgir y en la noche del jueves se vivió un tenso e incómodo momento cuando reclamó que alguien le había robado su preparación.

El caos en la cocina comenzó cuando el jurado dio el paso a paso del reto de la noche que consistía en preparar un lomo Wellington con una salsa original y un acompañamiento acorde a este plato inglés.

Inmediatamente Sofi Pachano alarmó a todos cuando, con gestos de furia, dejó en evidencia que alguien había robado su corte especial de lomo. No dudó en apuntar contra Franchini y El Polaco, y la respuesta no fue de lo mejor.

Enojado, en off, el cantante tropical apuntó contra su colega: “No, yo renegando con un montón de cosas, al fondo, sin joder a nadie y me vienen a decir que yo me robé un lomo. No… Pará. El lomo mío es mío y yo lo tenía bien guardadito”.

El caos continuó, y enojadísima, Sofía continuó con su elaboración, aunque dijo que no quería ir directo a buscar su corte de carne porque le parecía una mala actitud, aunque minutos más tarde, dejó entrever que desconfiaba de Franchín: “Estaba perfecto mi sellado, y este no. Nadie lo hizo de maldad, pero me enoja no haberlo etiquetado”.

Fuente: Con información de Paparazzi