La furia de Vicky Xipolitakis contra Sofi Pachano en MasterChef: “Todo vuelve en la vida”

MasterChef Celebrity", los participantes se pusieron en el rol de bachero y debieron limpiar a la perfección los platos que formaron parte de un desafío para ganarse un beneficio. Tras ser descalificados uno por uno, Sofía Pachano fue la última que quedó en competencia y logró ganar una ventaja sobre sus compañeros.

La hija de Aníbal Pachano pudo elegir entre quitarse una de las tres tapas o agregarle una más a los otros famosos que participante del reality de cocina. Para sorpresa de todos, Sofía decidió jugar y agregarle una tapa más a Vicky Xipolitakis y Belu Lucius.

Inesperadamente, la griega no se lo tomó bien y disparó fuerte contra ella. "¿Por qué a mi? Porque todos me quieren dar todo a mi.

Todo vuelve en la vida, eh", arremetió entre gritos mientras Pachano volvía a su estación de cocina.

"Estoy jugando Vicky, si lo decís de verdad es un montón", se justificó la actriz. A lo que Santiago del Moro acotó: "No te gustó... es una competencia Vicky". "Esta bien, me la banco", agregó la vedette, visiblemente molesta con la actitud de su compañera.

En paralelo, Xipolitakis se manifestó en el detrás de escena: "Yo si hubiese sido Sofi, me hubiese sacado un plato para mi. No empeorar al compañero. Con lo que me cuesta hacer uno, me da cuatro. Me quiso perjudicar".