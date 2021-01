¿Se arrepentirán?: confirmaron al participante más polémico de MasterChef Celebrity II

MasterChef Celebrity se prepara para una nueva temporada que promete ser más picante que la inaugural.

Tras el título conseguido por Claudia Villafañe, la producción se puso manos a la obra para convocar a nuevos participantes y en las últimas horas confirmó al que seguramente será el más polémico del certamen.

Luego de conocerse los nombres de la mayoría de famosos, Telefe se encargó de confirmar la presencia de Caniggia. "Tiemblan las hornallas de #MasterChefArgentina @alexcaniggia es el nuevo participante confirmado para la #NuevaTemporada de @MasterChefAR", expresaron las autoridades del canal. Sin embargo las reacciones de los televidentes no fue la esperada, ya que muchos consideran al hermano de Charlotte Caniggia como una mala influencia para el contenido del certamen.

En algunas respuestas al tuit se podían leer declaraciones como: "Noooo…cualquiera( Que vuelva el pola)", "Otro programa mas para no ver…. Veremos que propone el 13 ahora!!!", "Que horror", "No había necesidad de traerlo a este chabón es un personaje". Además se podía leer: "Dejamos de ver el bailando y el cantando porque son siempre los mismos famosos, y Telefe que hace??? Busca a esos ‘famosos’", "¿Por qué? se me fueron las ganas de ver el programa", "Masterchef se está convirtiendo en un reality de Tinelli, tan gradualmente que no me di cuenta", entre otros mensajes.

El anterior famoso en ser oficializado por el canal fe el exbasquetbolista Hernán 'El Loco' Montenegro, quien decidió hablar de la decisión. "Lo que más me motivó es el lugar, yo tengo una forma de vida muy particular. Es una experiencia nueva, cada experiencia nueva es una vida más que vivo dentro de la misma vida. El formato me encantó, es familiar, está todo el mundo pendiente, involucra a grandes y a chicos. Me parece agradable, una competencia sana y el hecho de poder aprender, siempre aprender", expresó.

Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Juanse, Gastón Dalmau, Dani 'La Chepi', Andrea Rincón, CAE, Cande Vetrano, Fernando Carlos, Daniel Aráoz, María O’Donell, Mariano Dalla Libera, Sol Pérez y Hernán 'Loco' Montenegro son otros de los famosos que ya firmaron contrato y se prepararon para darle vida a la segunda temporada del certamen de cocina más visto de la televisión argentina.