Locura en las redes: Flor Bertotti reveló el misterio sobre todos los looks de Floricienta

Florencia Bertotti aún recuerda con mucha añoranza su paso por la televisión, personificando a una de las niñeras más locas de la televisión argentina. El personaje de Floricienta aun abraza los corazones de miles de fans en nuestro país y a lo largo del mundo.

Una de las particularidades del regreso de la tira adolescente a la televisión nuevamente, es el recuerdo viviente de una secuencia de looks muy particulares que usaba la protagonista, que la convirtieron en un ícono del color y la simpatía que traspasaba la tele.

Perro durante una entrevista, una de las miles que Bertotti respondió durante estos últimos meses, dejó un particular detalle que hizo explotar los corazones de sus fans y sorprendió por lo impensado: Mucha de la ropa que lucia Floricienta era de Cris Morena.

"Mucha de la ropa que yo usaba en Flori era de Cris. ¡Posta! ¡De Cris! No toda, obviamente, porque ella no se vestía así, pero muchas veces venía con ropa divina que ya no usaba, la mechaban y así armaban los cambios de Floricienta. Había un montón de ropa que era de ella"

De paso, en su propio canal de YouTube se animó a contar intimides sobre su icónico vestuario que enloquecieron a sus fans:

"¡Qué estilo, eh! Al principio, les tengo que confesar, que me costaba el vestuario de Flori. ¡Hay que tener agallas! Me tiraba todo encima. Yo decía ‘¿quién se viste así?’".

Aunque también, no tuvo problema en contar que durante 15 años más continuó utilizando zapatillas como en aquella época.

Fuente: Con Información de Revista Paparazzi y Canal de YouTube (FlorBertotti)