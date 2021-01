¡Qué momento!: Cinthia Fernández quedó detenida por la policía y confesó lo que tuvo que hacer

"¿Qué te pasó Cinthia con la policía? Casi no llegás al programa. Nos mandó un mensaje que decía que estaba demorada por la policía", fue lo que le preguntó el conductor, Ángel de Brito.

"No, estoy bien. No hice nada ilegal. Está todo en orden. Me pararon en el peaje de Panamericana y me paran siempre. Había una fila de quince autos y vi que no llegaba más. Me dijeron que podía ser por exceso de velocidad cosa que yo no ando fuerte".

Por tal motivo la panelista acusó también a algunos municipios de trata de cobrar a quienes tienen el auto más lujoso a la vista, por lo que ella se trasladaba en un Mercedes y fue detenida por un control policial antes de un peaje.

Ante la dramática situación Cinthia tuvo que llamar a su ex pareja, Martin Baclini ya que es el propietario de auto y necesitaba algunos papeles.

"Acá están todos secos. Uno está seco y tiene un Mercedes, vos estás seca...", ironizó Ángel de Brito, al tiempo que señaló que el mantenimiento del vehículo de alta gama insume un alto costo. "El service me lo hizo hace poco Martín", se defendió Cinthia.

"Ese es un lindo graph: ‘Baclini me hizo el service’. Sale caro ese service. El de la camioneta digo", cerró el conductor con su habitual sentido del humor.

Una situación que quedó registrada para el humor, pero que en el momento casi le cuesta su llegada al programa.