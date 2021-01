Brutal: Alex Caniggia confirmó su presencia en MasterChef 2 y ya genera polémica

El excéntrico mediático en el 2020 hizo su paso por el Cantando 2020 del que no se fue del todo contento, entre “rezongos y rezongos”. Y ahora el hijo de y probará suerte en el mundo de las hornallas algo que, según el mismo contó, le resulta alejado de su realidad.

“No sé un carajo de cocina pero comer caracol es muy barat, me quedo con una buena napolitana”, publicó el rubio, en su cuenta de Instagram, meses atrás. Con su mensaje, el hermano de Charlotte no solo “dejó” en evidencia que el arte culinario no es una de sus grandes pasiones, sino que, también, se expresó a su estilo.

Con su firma y rúbrica anunciada por Pampito en su cuenta de Twitter, se suma como un nuevo integrante del concurso de cocina que se convirtió en éxito en el 2020 y comenzado este año.

Con una estética marcada por tatuajes y peinados exóticos, sus definiciones ostentando dinero y glamour y los enojos que mostró en cámara, se espera que sea uno de los concursantes más “llamativos”.

Caniggia se suma a listado -por la mitad hasta el momento- de los dieciséis participantes que están previsto para la segunda edición conducida por Santiago Del Moro, entre actores, músicos e influencers.

Fuente: Con información de Paparazzi