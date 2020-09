Florencia Peña se animó a mostrar su “F de Flor”: ¿De qué se trata?

View this post on Instagram

Fdeflor.com.ar no es una marca, es una ACTITUD. @actitudfdeflor es un escaparate virtual, una tienda que refleja mi estilo de vida. #F es un una plataforma que creeu0301 para estar mau0301s cerca; una comunidad donde encontramos la posibilidad de ser mujeres extraordinarias. No por lo que lucimos o el cuerpo que tenemos, sino por lo que sonu0303amos ser y lo que hacemos para conseguirlo. . Esta plataforma serau0301 nuestro nuevo lugar de encuentro. @actitudfdeflor ESTA CREADA Y PRODUCIDA Iu0301NTEGRAMENTE EN ARGENTINA ud83cudde6ud83cuddf7u2665ufe0f . u00a1Te invito a que seas parte! ud83dude4cud83cudffbu2728 #FdeFlor #QueActitud #QueMujer #FlorenciaPenu0303a #FlorPenu0303a