¿Y el 'Cabezón' qué hace?: Guillermina Valdés confesó que hace meses que...

Guillermina Valdés compartió una sorpresiva confesión en su cuenta de Instagram de la que están hablando buena parte de sus fans y un poco más.

La pareja de Marcelo Tinelli suele tener mucha participación en las redes pero hasta el momento nunca había comentado muchos detalles de su vida personal.

En esta ocasión, la modelo reconoció: "Me encanta reciclar, hace meses que no me compro ropa y eso se siente muy bien".

Incluso, compartió una imagen en la que describe cuanto tiempo tiene cada una de las prendas que lleva puesta. Un gran ejemplo. ¿Y Tinelli será igual?