Escandalosa demora: mirá por qué la Policía fue a buscar a Alex Caniggia al Cantando 2020

La presencia de agentes de Policía en los estudios donde se emite el Cantando 2020 despertó un gran revuelo entre productores, participantes y demás presentes.

Esto ocurrió en la noche del martes e inmediatamente se dispararon todo tipo de especulaciones. Finalmente se conoció que el motivo de la presencia de la fuerza pública era Álex Caniggia.

Los agentes le llevaban una carta documento y por eso tuvo que esperar en el camarín hasta cumplir con su adecuada recepción.

Ángel De Brito fue más allá y consiguió saber el motivo de la mano del abogado de Caniggia: "Me comuniqué con el juzgado contravencional N.º 27 y me pusieron al tanto del expediente. No pude tomar vista del mismo porque primero tienen que ver la presentación, si me informaron que se trata de un hecho en la que hubo una discusión con un agente de tránsito que se subió de tono. Por ahora, eso es lo único que sé”.