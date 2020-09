Maradona le dedicó un tierno posteo a su hijo Diego Junior por su cumpleaños

View this post on Instagram

Grazie di cuore a tutti coloro che si sono ritagliati anche un solo minuto per farmi gli auguri!!La mia famiglia mi rende oggi un uomo davvero felice!!! +34 Gracias de corazu00f3n a todos ustedes q se tomaron un segundo para felicitarme!!Mi familia hoy me convierte en un hombre feliz !!! +34 @rebelle_heart #maradonajr #felizcumple