El difícil momento de Marcelo Tinelli: lo acusan de haber...

Marcelo Tinelli no arrancó la primavera de la mejor manera. Y es que las últimas horas se conoció la noticia de que figura en los informes de la unidad de delitos financieros de los Estados Unidos (FinCEN).

Al parecer, el conductor y periodista habría hecho uso de una sociedad offshore para mover dinero a Estados Unidos a través de una sociedad radicada en las Islas Vírgenes.

Según los registros, Tinelli fue una de las 76 personas y empresas que utilizaron los servicios de Meestral Assets Ltd, del empresario local Andrés Adolfo Marengo. Según trascendió, desde el entorno de la figura de El Trece no quieren saber nada con la dura acusación. Es más, habrían admitido que por "discrepancias de interpretación» no se declaró ante la AFIP esta polémica maniobra y que el dinero era para el pago de «gastos de personal en el exterior".