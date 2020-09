Fernando Burlando sigue revelando intimidades: el turno de los fetiches con Barby Franco

El mediático abogado Fernando Burlando pasó por el living de Estelita en Casa -de manera virtual- y respondió todas las preguntas íntimas del histriónico personaje de Jey Mammón. Sin tapujos, se animó a revelar los lugares más "raros" en los que tuvo sexo y afirmó compartir fetiches con Barby Franco, su novia. "En puntaje nos pongo un 8", aseguró.

Luego de hablar de cómo atraviesa la cuarentena, su oficio y algunos de los casos más importantes en los que estuvo involucrado, Estelita abordó con picardía los costados más ocultos de Burlando, para desentrañar cuáles son los gustos y placeres del abogado en la cama. "¿Cómo está el temita sexual en cuarentena?", indagó la conductora, abriendo paso a una fogosa confesión.

"Le damos bien, bastante bien, no saqué cuentas, pero en puntaje nos pongo un 8", afirmó Burlando, orgulloso. Hasta se animó a profundizar sus fantasías íntimas, contestando: "Es interesante el tema grupal. No sé por qué uno puede negarse, pero con Barby nunca hemos incluido a nadie, y en relaciones anteriores no me acuerdo".

Los fetiches de Burlando

Más suelto, Burlando reveló que uno de los fetiches que comparte con su novia son los disfraces. "Ella es especial para cualquier tipo de situación, y todo lo queda bien; en cambio el hombre se recata un poco más y disfruta lo que ve de su pareja", expresó, para el regocijo de Estelita. Con complicidad, la conductora de América preguntó cuáles habían sido los lugares más raros para tener sexo, anticipando una posible evasión de parte de Burlando.

Para su asombro, la mediática figura contestó y elaboró un Top de lugares . "Pelotero y metegol son los primeros dos que se me vienen a la mente. ¡Decime si no es raro y doloroso! Lo del metegol fue en una casa nuestra y el pelotero fue en un lugar que fuimos a ver y terminamos así", confesó, entre risas compartidas con Estelita.

"Es algo que recomiendo para la salud y todas las parejas, porque tiene un encanto, y toda cuestión nueva retroalimenta, nutre, mejora, emprolija, hace la vida más linda", finalizó Burlando, quien transita su octavo año de amor junto a Barby Franco.