Nicole Neumann vs Cubero, con las hijas en el medio: ¿puede pedir Cámara Gesell?

Lo que hasta el día de hoy parecía una batalla mediática desmedida y por momentos, bizarra, va camino a transformarse en la versión local de la guerra de los Rose. Yanina Latorre se puso en contacto con Nicole Neumann para hablar sobre los últimos enfrentamientos que ella tuvo con el padre de sus hijas y se encontró con una bomba a punto de explotar.

"Según lo que me contó, él le reclama más de 3 millones de pesos en multas por mostrar partes de sus hijas en las redes. Como rige una cautelar que no permite que las muestren y ella subió una foto en la que a una se le ve un tobillo y a otra la nuca, la denunció. Ella me jura que quiso hablar con él para terminar con esa locura pero no quiso porque está sin trabajo y saca dinero de ahí", reveló la panelista.

"Me contó que las nenas le dicen todo a ella. Una de las cosas es que Cubero y Mica la siguen a Nicole en Instagram a través de una cuenta trucha y después usan eso en su contra. También me dijo que una vez, una de las nenas le pidió a Mica que le sacara unas fotocopias para el colegio y ella le dijo que se lo pidiera a la madre porque no pensaba gastar sus cartuchos en eso".

Vale aclarar que según Yanina Latorre, Nicole no tiene nada en contra de Viciconte. "De verdad cree que es una buena persona pero como Cubero le llena la cabeza y una termina haciendo causa común con su pareja, queda expuesta".

Por otro lado, agregó: "Según me contó a mí, Nicole cortó la relación porque Cubero no la calentaba más. Me lo dijo así: que dejaron de viajar y hacer cosas juntos porque ya no se divertían, no tenían nada en común. Él quedó dolido pero el tiempo pasó".

Y sumó otro dato: "Cuando arrancó la pademia, ella le compró un celular a las nenas más grandes para que pudieran comunicarse porque Cubero en su casa no tiene teléfono. Pero él les descargó una aplicación a cada una, que la puede manejar con su celular y bloquear o apagarlos a su antojo. Eso Nicole lo reclamó, él lo negó y hasta le mintió a su abogado, diciendo que era invento pero ella fue a la Justicia, mostró todo y le dieron la razón. Por una orden judicial pudo desinstalarla".

Ahora Nicole está preparando todo lo necesario para pedir que se realice una pericia psiquiátrica a su ex.