Con cuarentena y todo, otro famoso periodista se fue a Uruguay

En línea con otros famosos cercanos ideológicamente al macrismo, como Baby Etchecopar, o Eduardo Feinmann, Oscar González Oro manifestó en varias oportunidades su intención de mudarse a Uruguay.

"El día que pueda me cruzo el Charco y me voy a Uruguay. De eso no tengo dudas. Es distinto el paisaje, es distinto todo; así que me iré el día que se pueda. Me quedaré allá hasta que pase todo. Obviamente, volveré; tengo que volver por cuestiones personales”, había declarado a una radio uruguaya.

Pero a diferencia de los antes mencionados, el conductor que inmortalizó la frase "dale gaaaaaaaaaaaaas", y en su momento, luego del triunfo del peronismo aseguró haber votado a Alberto Fernández se tomó el buque... el Buquebus para ser más exacto, y se fue a la vecina orilla.

En su posteo anunció su intención de seguir con su programa de Radio Rivadavia, que ya venía realizando de manera remota.