Gianinna Maradona indignada otra vez contra Instagram: " No me cierra algo..."

Instagram tiene ciertas políticas de privacidad y protección que indignaron a Gianinna.. Está claro que Benjamín Agüero no tiene la edad que se requiere para ser usuario, pero lamentablemente hay miles de cuentas falsas con su nombre y otros tantos menores, hijos de famosos, que poseen cuentas verificadas sin ningún inconveniente.



Es por eso que su mamá, Gianinna Maradona, salió enardecida por la decisión de la red social de cerrarle la cuenta al nieto de Maradona sin ninguna explicación aparente más que la de su edad.

En llamas, Gianinna preguntó:



"No me cierra algo...¿Alguien me puede explicar con qué vara se mide esta red social? No se lo dejan usar a Ben, pero ¿sigue abierto? Miles de nenes (hijos de famosos) tienen IG pero, ¿sólo se lo cierran a él?".



Luego explicó que tenía cuenta privada también y se la cerraron. Como se puede ver en la biografía dice que será chequeada por sus padres ya que le pidieron que sí o sí nos los arrobara, lo cual evidentemente, no sirvió.



"Me excede explicarle algo que no tengo ni idea ni cómo empezar... (No pienso justificar con "la vida es injusta") Y lo peor de todo es que las cuentas que denunciamos, porque se hacen pasar por Ben, siguen abiertas y pasaron al límite de escribirle a los amigos de mi hijo (que tienen su misma edad por cierto)", dijo en su cuenta enfurecida la hija de Maradona.