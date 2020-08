Lo que faltaba: un sanjuanino se metió en la disputa entre Nicole Neumann y Mica Viciconte

La disputa entre Nicole Neumann y Mica Viciconte ha vuelto a vivir un nuevo capítulo a partir de que la reconocida modelo contrajo el coronavirus, ya que culpa a la ex guardavidas y a su ex Fabián Cubero de haberlo filtrado a la prensa antes de que ella lo hiciera público.

Esas dos puntas bien marcadas tiene el conflicto más sonoro del ambiente artístico nacional y en las últimas horas apareció una voz con tonada sanjuanina a dar su parecer: la de Nicolás Magaldi.

“No vamos a hacer un programa contra Nicole", fue lo primero que dijo Nicolás en su programa 'El show del problema' al enterarse que la rubia modelo había contraído el coronavirus.

"No me puedo meter en la vida íntima de Mica, con quien tengo una buena relación de compañera de trabajo. Yo no juego al cruce con Nicole. Mica tiene una cautelar también así que por lo único que puedo preguntarle es por Fabián", agregó el sanjuanino sin ánimo de entrar en polémica alguna.

Posteriormente, Nico reveló cuál fue la opción que le dio a Viciconte en caso de querer referirse a la enfermedad de Nicole.

"Le dije que cuando quiera opinar algo, o consultar con los médicos o infectólogos por algo que le preocupa, que pregunte algo de ella pero como si no fuera de ella. Creo que en este tema de Cubero, Mica y Nicole viene corriendo agua desde hace mucho rato, y cada vez es más grande el caudal. Ahora, con un tema de salud, se convierte en algo más sensible”, espetó Magaldi.