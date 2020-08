Una ex vedette le hizo un pedido urgente a Alberto Fernández: ¿qué necesita?

Fernanda Vives, al ex vedette que tuvo su momento de celebridad relacionada con la Tota Santillán, está casada ahora con el futbolista Sebastian Cobelli, que tuvo buenos momentos en Newells Old Boys de Rosario.

Tienen una hija juntos, y la pequeña fue involuntaria protagonista de un hecho lamentable días atrás.

La niña, de 9 años, estaba haciendo un live en una red social, cuando apareció en escena un personaje anónimo, que le mandaba mensajes de contenido sexual a la nena.

Vives advirtió rápidamente la presencia del pedófilo y lo bloqueó, pero quedo totalmente preocupada.

"Hace 48hs que un pedófilo enfermo con el Instagram @jose.moreno2017 atacó con una frase terrible a mi hija mientras ella hacía un live desde su cuenta", disparó desde su Instagram.

Desde esa misma red social, tan conocida por ser enemiga, no ya de los desnudos o de las escenas de alto voltaje sexual, sino incluso de los pezones femeninos, le contestaron: "No eliminamos la cuenta de jose.moreno2017. Determinamos que es probable que esta cuenta no incumpla nuestras normas comunitarias. Si crees que cometimos un error, reportala de nuevo. Como Instagram es una comunidad internacional, comprendemos que las personas se pueden expresar de distintas maneras".

Indignada, ella siguió en las redes dando su pelea. "Claramente no termina ahí. Este hijo de mil puta ahora me amenaza y me escribe a mi cuenta personal, y también me mandó un audio. La verdad tengo miedo, temo por mi hija y por mi familia".

El deleznable sujeto siguió enviándole mensajes a Vives, de fuerte contenido y muy agresivos: "Jajajaja dejan en libertad a violadores y me van a meter preso por un comentario pedorro... jajaja no me hagas reír gorda pelotuda". Y en un audio, "Dejá de hablar boludeces gorda, gorda pelotuda", agregando calificativos como "pu... de mier..." e insultos como "chupame la pi...".

Entonces Vives decidió acudir a la política. "Todo empezó con un comentario pedófilo y perverso muy fuera de lugar hacia una niña de 9 años. A este hijo de puta... no solo que no le cerraron la cuenta sino que ahora me acosa con agravios sexuales en mi cuenta y se da el lujo de dejarme audios, en estos momentos tememos por la seguridad y la integridad de nuestra familia... @alferdezok @sergioberniarg".

Y finalizó: "¿Tengo que hacer la denuncia? ¿Ir a la Fiscalía, ir a la comisaría, comerme 6 horas haciendo trámites? ¿Y quién me garantiza que se ocupen del tema? ¿Quién me garantiza que no lo larguen? Señor presidente, Alberto Fernández, ¿usted qué haría si está en riesgo la integridad suya y la de su familia?"