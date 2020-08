Un sanjuanino confirmó que la hija mayor de Nicole Neumann tiene coronavirus

Luego de que Nicole Neumann y su empleada doméstica dieran positivo para COVID-19, esta tarde se confirmó la noticia de que su hija mayor, Indiana, también se contagio. Sienna, la menor, dio negativo, mientras que la nena del medio, Allegra, no se realizó el hisopado por temor.

"Voy a decir algo y lo vamos a confirmar, porque es la preocupación que tiene Fabián y voy a reservar la información porque a Mica no le podés sacar ni una palabra. Acá no estamos con tibiezas ni durezas, estamos informando porque acá hay una familia. No estamos de un lado ni del otro", contó Nicolás Magaldi esta tarde en El show del problema, donde Viciconte trabaja como panelista.

"Lo que sí puedo confirmar es que de las tres nenas, la más grande, dio positivo de coronavirus. Eso se los puedo decir. La más chiquita no. Y la del medio no se hisopó por temor. Gracias a Dios está bien. Aprovecho para mandarle un abrazo a Fabián, y a Nicole, desearle una pronta recuperación", agregó Magaldi.