El coronavirus de Nicole Neumann sigue siendo noticia: ahora le dio duro a...

Aca disfrutando de mis mantas y almohadones @jaztto_ que amo ! Mientras me paso la #GalvanicaCorporal para mejorar el aspecto de la.piel en piernas, gluteos y panza !!!! La probaron?? No esperes al verano para cuidarte !Es siempre!Es la.constancia ! @cuidartucuerpo u27aa ud835udd40ud835udd5fud835udd57ud835udd60 (ud835udd59ud835udd52ud835udd6a ud835udd5cud835udd5aud835udd65ud835udd64 ud835udd56ud835udd5f u210dud835udd60ud835udd65ud835udd4aud835udd52ud835udd5dud835udd56) #u210dud835udd60ud835udd5eud835udd56ud835udd4aud835udd61ud835udd52ud83euddd6u200du2640ufe0fud83cudfe1ud83cudf38