La hija de Montaner explicó por qué llegó virgen al matrimonio: sus razones

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry se casaron en febrero, y la pareja está pasando unos momentos espectaculares.

Los cantantes contrajeron nupcias en una deslumbrante fiesta en Miami con más de 350 invitados.

Y hasta ese momento llegó Evaluna con su virginidad intacta. Y ella explicó por qué.

“A los 15 años tomé una decisión de guardarme hasta el matrimonio y a mí me encantó eso porque fue una decisión que tomé directamente con Dios”, señaló.

“No sabes la cantidad de personas que me hablaron de la mala idea que fue, gracias a Dios no los escuché y la verdad que fue lo más hermoso y precioso, pero me costó mucho porque es fuerte pensar lo que las personas pueden influir en uno y en esa decisión que para mí fue como una revelación espiritual”, agregó.

“Estoy hablando del tema para decir que es muy importante prestarle atención a lo que uno quiere vivir y a lo que uno siente que es el propósito de uno, porque la gente te puede derrumbar el amor para ti”, sentenció la cantante.