¡Sorpresa!: Ivana Nadal se mostró con Bruno Siri y mirá lo que Nati Jota les respondió

Luego de miles de rumores de romance, fotos delatoras, tweets incriminatorios y demás, finalmente este fin de semana Ivana Nadal blanqueó el romance con Bruno Siri, el exnovio de Nati Jota, en sus redes al publicar una foto abrazados.



Esta picante noticia sorprendió porque Ivana y Nati pretendían ser amigas debido a la buena onda que demostraban en cada aparición juntas y a través de sus redes, donde ambas son las más buscadas por la gente.

A post shared by Ivana Nadal (@ivinadal) on Aug 23, 2020 at 4:41pm PDT



Para sopresa de muchos, en una entrevista con la revista Paparatzzi sobre su vínculo con el rugbier, Nati explicó: “Tenemos buena onda, nos mensajeamos, pero no es un diálogo constante”.



Cuando la pregunta fue dirigida a saber si era real la relación Jota confesó un poco dolida:



“En caso de ser verdad, no me afecta que salgan. Sí es cierto que me sorprendió. Está todo bien de mi parte, solo que me sorprendió”. Y contó que se comunicó con su ex a raíz de la noticia: “Intercambiamos mensajes, le pregunté sobre esto. Pero prefiero no decir qué hablamos, me lo guardo para mí”.