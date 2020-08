Sol Pérez vs Mónica Farro: Un acuerdo millonario le daría fin al escándalo del verano

Para sorpresa de mucho, y como compañeras de elenco, el escándalo del último verano en Mar del Plata lo protagonizaron Sol Pérez y Mónica Farro.



Ambas formaban parte de la obra Veinte Millones, que encabezaba Carmen Barbieri. El caso avanzó en la Justicia y todo apunta en contra de la conductora de Canal 26. Por esta razón es que, al parecer, habrían llegado a un acuerdo.

La hermosa uruguaya salió en el programa Confrontados y lanzó algunos detalles muy picantes acerca del estado de la causa y una posible solución económica.



En el ciclo y en plena entrevista dijeron: "La semana pasada hubo una primera reunión entre el abogado de Farro y alguien que fue en nombre de Sol. Hubo un principio de acuerdo por el dinero para que Mónica levante la denuncia. Tengo entendido que en la reunión se habló de aproximadamente un millón de pesos", reveló Carlos Monti, uno de los panelistas del ciclo.

A pesar de no dar declaraciones acerca del monto a pagar y demás, ella agregó a su defensa:



"Busquen que no hay nada que yo haya dicho de esta persona. Si me defendí. Jamás hablé de esa persona y por eso me siento muy tranquila como mujer que yo no agredo a las mujeres. Si lo hacen conmigo, me defiendo. No con agresiones".