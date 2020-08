¡Tranquilos! Maluma volvió a Instagram, pero con un cambio: mirá qué quiere hacer

El ídolo global de la música latina, Maluma, acaba de sorprender a sus fans con el lanzamiento de su quinto álbum titulado Papi Juancho, la cual creó con su equipo de productores y co-compositores durante la pandemia. La noticia desató furor entre los fans y corrió como la pólvora entre sus seguidores que superan los 100 millones en sus redes (Instagram, YouTube, Facebook y Twitter).

PAPI JUANCHO cuenta con 22 canciones creadas en este tiempo de cuarentena entre Medellín y Miami, es el resultado de muchos años de trabajo y la evolución del alter ego de Maluma, el "Dirty Boy" que ya creció y ahora es "Papi Juancho".



“Este álbum es muy especial para mí, es mi esencia, con lo que crecí, la música que disfruto con mis amigos. En el disco está mi gusto personal a nivel de reggaetón, por eso quise invitar a los artistas que me han inspirado. Es una producción que hice con mucho amor para complacer a mis seguidores, pero también, para satisfacerme a mí mismo. Quiero que la gente lo disfrute, que lo gocen: esta es la esencia de Papi Juancho”, comentó el artista.



Añadiendo que “Es un disco muy completo que está hecho con mucho detalle. Por ejemplo la canción Medallo City es un trap con salsa y en mi música no había experimentado ese género musical y todo lo que dice, la letra, son términos que utilizamos nosotros en Medellín, específicamente en Envigado, donde crecí, es puro barrio. Yo quiero mostrar mi cultura, y quiero que la gente vea de dónde soy yo, yo soy de Medallo City”.



Producido por The Rude Boyz (Kevin ADG y Chan "El Genio"), con quienes Maluma ha colaborado desde su primer álbum (Magia en el 2012), PAPI JUANCHO cuenta con canciones escritas por Maluma junto a Edgar Barrera, Kevin ADG, Chan "El Genio", Miky La Sensa, Vicente Barco, Juan Camilo Vargas, entre otros y colaboraciones especiales con artistas del Reggaetón desde sus inicios así como de la nueva escuela, incluyendo: Darell, Jory Boy, Justin Quiles, Lenny Tavarez, Myke Towers, Ñejo & Dalmata, Ñengo Flow, Randy, Yandel, Yomo y Zion.



Junto con el álbum, Maluma también lanzó el videoclip de una de sus canciones, "Parce" ft. Lenny Tavarez y Justin Quiles.