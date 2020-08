Se acabó el misterio: Maluma habló en vivo sobre el escándalo con Neymar y Natalia Barulich

El cantante colombiano, Maluma, realizó este jueves una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Instagram.



El ex novio de Natalia Barulich cerró hace 2 días su cuenta en la red de la camarita justo el día que se viralizó un festejo del PSG con Neymar a la cabeza cantando “Hawái”, curiosamente, todos los amigos de Neymar.

Luego de la catarata de rumores y memes, Maluma inició su trasmisión en directo la cual tuvo un promedio de 200 mil usuarios viendo segundo a segundo. “Bueno, primero que todo quiero saludarlos a todos, mandarles muchos besos de verdad, en especial a todos mis fans reales de corazón que cantan e interpretan mis canciones y en especial Hawái, eso me llena el alma"

Pero lo que todos le preguntaron al instante… ¿qué pasó con Neymar?”, a lo que la ex pareja de Natalia Barulich respondió muy seguro de si mismo:



“Pregúntenle a él. No parcero, no se dejen engañar de las redes, de los medios, no ha pasado absolutamente nada. Yo no sé si ellos están juntos ni me importa porque cada quien hace su vida y lo que le da la gana, y si ellos son novios me pone muy bien, me parece correcto, cada quién necesita un amor en su vida. Yo no tengo ningún pedo con él, al revés, me siento muy contento con él y con todo el equipo del París Saint Germain por poner esa canción después del partido. Tengo que agradecerle a Di María que es mi parcero y que estaba ahí. Pusieron la canción y la disfrutaron, y verlos a todos cantando mis canciones representa mucho para mí”.