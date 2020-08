Carla Peterson reveló cuál era su amor platónico y generó una gran sorpresa

La cuarentena da para mucho en Capital Federal. Y en el caso de Carla Peterson dio para brindar una entrevista virtual y compartir secretos de su adolescencia.

La bella actriz, que está casada con el político Martín Lousteau, sorprendió a todos al confesar hacia dónde apuntan sus gustos en una de las etapas más revoltosas de la vida.

En sus años de adolescente, Carla Peterson estaba enamorada del actor de Hollywood, Guy Williams, quien protagonizó «El Zorro» en 1957, serie que aún se sigue repitiendo en televisión «Me gustaba un montón toda esa camada. «El hombre de la Atlántida», BJ McKay… El de «El auto fantástico», no. Había algo que no me terminaba de cerrar. Me parece que la facha la tenía más el auto que él», dijo Carla. «También me gustaba Raúl Taibo, cuando hacía novelas», agregó.

Para Carla Peterson atravesar la pandemia no ha sido para nada fácil. A pesar de contar con todas las comodidades que necesita, la actriz reconoce que necesita del contacto con su familia y amigos. Por otro lado, está alejada de lo que más ama hacer, actuar. Y la situación del espectáculo en el país es preocupante. «Yo creo que esto es como una guerra. Estamos aislados, hay murallas. Es terrible», comentó.

«Tampoco lo analizo mucho. Trato de agarrarme del día a día y de mi casa, pero creo que de estas cosas vamos a tardar años en levantarnos. Además esto dejó a la vista un montón de errores. También cosas buenas», dijo Carla. «Todos tratamos de sobrevivir de alguna forma. Algunos tenemos más posibilidades y otros menos. Ojalá sirva. Ojalá queden las mejores cosas».