Reina Reech cerró su academia de baile, pero ¡mirá cuánto le llegó de luz!

Yoga no es solo hacer asanas ,(posturas corporales) , y mudras( movimientos con las manos )o mantras (sonidos con la voz ) Es tu poder personal , El Milagro que somos , Es todo lo invisible al ojo finito , Es escuchar tu voz interior, Ser un cuerpo y una mente conectados con el universo, es percibir y subir la energu00eda por la espina dorsal, es mirar por el ojo interior , es sentir , volver siempre al corazu00f3n ,es concertar con tu alma, tu ser verdadero , es vibrar lo sagrado , Ser puro poder creativo Es tener comportamiento consciente fuera de la mat, el amor empieza por mi ,amor a todo se vivo , me doy y doy todo lo que me hace feliz ,agradezco ser verdadera, vivo en mi corazu00f3n , vivo con desapego, siento alegru00eda, libertad ,paz ud83dude4fud83cudffb Me enamoro de todo Amo la tribu @amrit.rial ud83dude4fud83cudffbu2764ufe0f Sat Nam u2728