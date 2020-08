Adabel Guerrero se prendió fuego por los comentarios de Moria sobre su cuerpo y la fulminó

Adabel Guerrero cantó tres veces en el certamen, y la One, Moria Casán, le realizó devoluciones muy negativas, con conceptos rebuscados y sin apreciar la buena preparación de la joven.



Ahora la pelea mediática parece no tener fin. Moria echó más leña al fuego y lanzó muchos comentarios delicados , en diálogo con LAM: "Yo antes de todas sus operaciones, de su marido que le hizo pelo, nariz, de todo y la hizo entera, no la conocía. Es veterana la piba, es una chica grande".



Todo esto comenzó cuando Adabel en un programa de Radio lanzó sin filtros hacia la diva: “Es tan grande que necesita bastón”. Pero luego se retractó diciendo que fue solo un chiste.

Pero no quedó ahí, durante una entrevista el cronista le leyó todo los dichos de Moria, Adabel cambió su semblante. Entonces se vino lo más picante:



"Súper machista el comentario. Poco femenino y bastante desagradable que una mujer se dirija así hacia otra mujer. Siempre está diciendo cosas que no me gusta que diga. No me gusta que se metan con mi cuerpo. Cuando me operé las tet… fue hace 15 años atrás. Las tet… ya las tengo por la cintura de amamantar hace dos años y medio. Es un tema que me rompe bastante las pelotas que me siga jodiendo con eso. Por eso me pongo de malhumor y por eso termina acá la nota".